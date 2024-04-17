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Пошаговая инструкция, как получить пособие: выплаты безработным

Кому положено пособие по безработице?

2:20
Экономика

Граждане, которые оказались без работы по причине увольнения, сокращения или просто ищут свою первую должность, имеют право на получение помощи от государства в виде пособия по безработице.

Кому положено пособие по безработице?
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Это финансовая поддержка, которая имеет определенные ограничения как по сумме, так и по срокам выплат. Для того чтобы начать получать пособие, необходимо соответствовать определенным требованиям.

Согласно законодательству, на пособие от биржи труда имеет право любой россиянин, достигший 16-летнего возраста, если у него нет официального места работы или иного источника дохода. Это правило распространяется как на тех, кто ищет работу впервые, так и на тех, кто был уволен по собственному желанию или из-за нарушения трудовой дисциплины. Государство готово оказать поддержку каждому, кто заинтересован в поисках нового места труда.

Кто не имеет права на получение пособия по безработице?

— Лица, работающие по сокращенному рабочему дню, по авторским или гражданско-правовым договорам.

— Нотариусы, адвокаты, военнослужащие и другие категории граждан, указанные в законодательстве.

Для того чтобы государство начало выплачивать пособие, необходимо иметь статус "официально безработного". Для этого необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения, расположенном в каждом регионе России. 

Заявление обычно рассматриваются в течение одного дня, после чего начинается процесс подбора вакансий. Если в течение десяти дней после регистрации работу не удалось найти, гражданин признается официально безработным и ему назначается пособие.

Обычно пособие составляет определенный процент от среднего заработка на последнем месте работы. Первые три месяца выплачивается 75% от суммы дохода, но не более 12 792 рублей; последующие три месяца — 60%, но уже не более 5 000 рублей.

Главной целью биржи труда является сокращение уровня безработицы, поэтому суммы пособий ограничены. Для определенных категорий граждан размер пособия может быть еще ниже — всего 1 500 рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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