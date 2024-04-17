Пошаговая инструкция, как получить пособие: выплаты безработным

Кому положено пособие по безработице?

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Граждане, которые оказались без работы по причине увольнения, сокращения или просто ищут свою первую должность, имеют право на получение помощи от государства в виде пособия по безработице.

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Это финансовая поддержка, которая имеет определенные ограничения как по сумме, так и по срокам выплат. Для того чтобы начать получать пособие, необходимо соответствовать определенным требованиям.

Согласно законодательству, на пособие от биржи труда имеет право любой россиянин, достигший 16-летнего возраста, если у него нет официального места работы или иного источника дохода. Это правило распространяется как на тех, кто ищет работу впервые, так и на тех, кто был уволен по собственному желанию или из-за нарушения трудовой дисциплины. Государство готово оказать поддержку каждому, кто заинтересован в поисках нового места труда.

Кто не имеет права на получение пособия по безработице?

— Лица, работающие по сокращенному рабочему дню, по авторским или гражданско-правовым договорам.

— Нотариусы, адвокаты, военнослужащие и другие категории граждан, указанные в законодательстве.

Для того чтобы государство начало выплачивать пособие, необходимо иметь статус "официально безработного". Для этого необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения, расположенном в каждом регионе России.

Заявление обычно рассматриваются в течение одного дня, после чего начинается процесс подбора вакансий. Если в течение десяти дней после регистрации работу не удалось найти, гражданин признается официально безработным и ему назначается пособие.

Обычно пособие составляет определенный процент от среднего заработка на последнем месте работы. Первые три месяца выплачивается 75% от суммы дохода, но не более 12 792 рублей; последующие три месяца — 60%, но уже не более 5 000 рублей.

Главной целью биржи труда является сокращение уровня безработицы, поэтому суммы пособий ограничены. Для определенных категорий граждан размер пособия может быть еще ниже — всего 1 500 рублей.