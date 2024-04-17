Пошаговая инструкция, как получить пособие: выплаты безработным

Граждане, которые оказались без работы по причине увольнения, сокращения или просто ищут свою первую должность, имеют право на получение помощи от государства в виде пособия по безработице.
Это финансовая поддержка, которая имеет определенные ограничения как по сумме, так и по срокам выплат. Для того чтобы начать получать пособие, необходимо соответствовать определенным требованиям.
Согласно законодательству, на пособие от биржи труда имеет право любой россиянин, достигший 16-летнего возраста, если у него нет официального места работы или иного источника дохода. Это правило распространяется как на тех, кто ищет работу впервые, так и на тех, кто был уволен по собственному желанию или из-за нарушения трудовой дисциплины. Государство готово оказать поддержку каждому, кто заинтересован в поисках нового места труда.
Кто не имеет права на получение пособия по безработице?
— Лица, работающие по сокращенному рабочему дню, по авторским или гражданско-правовым договорам.
— Нотариусы, адвокаты, военнослужащие и другие категории граждан, указанные в законодательстве.
Для того чтобы государство начало выплачивать пособие, необходимо иметь статус "официально безработного". Для этого необходимо зарегистрироваться в центре занятости населения, расположенном в каждом регионе России.
Заявление обычно рассматриваются в течение одного дня, после чего начинается процесс подбора вакансий. Если в течение десяти дней после регистрации работу не удалось найти, гражданин признается официально безработным и ему назначается пособие.
Обычно пособие составляет определенный процент от среднего заработка на последнем месте работы. Первые три месяца выплачивается 75% от суммы дохода, но не более 12 792 рублей; последующие три месяца — 60%, но уже не более 5 000 рублей.
Главной целью биржи труда является сокращение уровня безработицы, поэтому суммы пособий ограничены. Для определенных категорий граждан размер пособия может быть еще ниже — всего 1 500 рублей.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.