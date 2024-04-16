Россияне смогу продать свои заблокированные активы: в "Инвестпалате" раскрыли подробности

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"Инвестпалата" получит комиссию с иностранцев за продажу активов россиян

2:16
Экономика

Брокерская компания "Инвестиционная палата" объявила о своей роли в качестве организатора торгов по обмену заблокированных иностранных активов российских граждан.

"Инвестпалата" получит комиссию с иностранцев за продажу активов россиян
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Генеральный директор компании Алексей Седушкин в беседе с Smart-lab подтвердил, что компания будет получать комиссию от нерезидентов за выкуп этих активов. Это означает, что нерезиденты, заинтересованные в покупке заблокированных бумаг, будут платить некоторую сумму комиссии, однако конкретные цифры пока не были уточнены.

Продажа заблокированных активов будет осуществляться по цене, установленной на 22 марта, и будет касаться только активов, которые находятся в замороженном состоянии в Национальном расчетном депозитарии (НРД). По словам Седушкина, ожидается, что объем продаж будет значительным и достигнет десятков миллиардов рублей, причем эта сумма будет определена в зависимости от того, сколько активов "принесут" на торги профессиональные участники рынка, такие как брокерские и управляющие компании.

Чтобы обеспечить эффективное проведение торгов, заблокированные бумаги будут разделены на равные лоты, которые будут опубликованы на сайте организатора торгов. Владельцы этих бумаг будут иметь возможность сами выбирать, какие именно активы продавать и в каком объеме, но максимальный объем продаж одного инвестора не должен превышать 100 000 рублей. Седушкин также советует продавать наиболее ликвидные бумаги, чтобы увеличить вероятность успешной сделки.

Сроки проведения торгов уже установлены: процесс сбора заявок начался и завершится 8 мая. Компания планирует передать денежные средства за выкупленные активы профессиональным участникам рынка к 29 июля. Однако для физических лиц эти средства, вероятно, будут доступны позже. Окончательное завершение процесса разблокировки активов планируется до 1 сентября.

Седушкин также подчеркивает, что процесс разблокировки не несет никаких рисков для физических лиц, так как все личные данные защищены, а участвуют только юридические лица.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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