Эксперты ожидают продолжения падения курса российской валюты: в России спрогнозировали курс рубля до конца года

Курс доллара во второй половине 2024 года будет находиться в районе 95-100 рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению аналитиков, курс доллара в России во второй половине текущего 2024 года, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 95-100 рублей. Эту информацию приводит издание KP.ru, ссылаясь на консенсус-прогноз специалистов.

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Эксперт фондового рынка из компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин выразил мнение о том, что следует ожидать дальнейшего снижения стоимости российской валюты в период с июля по декабрь.

По его мнению, наблюдается дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, что приводит к ослаблению рубля. Этот процесс происходит несмотря на благоприятную ситуацию на сырьевом рынке, уточнил аналитик.

Специалисты рынка утверждают, что единственным способом предотвратить дальнейшее снижение российской валюты может быть рост цен на нефть. Тем не менее, по словам экспертов, на мировом рынке сырья пока не наблюдается резких колебаний цен. В связи с этим, прогнозируемое укрепление рубля по отношению к доллару не предвидится.