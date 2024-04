Рубль продолжает находиться под давлением: эксперт рассказал о неизбежном росте доллара

Движение рубля на мировых валютных рынках остается неоднозначным, но путь к важному уровню — 96 рублей за доллар уже открыт.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0