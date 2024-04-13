Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки не любят воду и как правильно их купать
Практически все площади в московских торговых центрах уже заняты
Ксения Собчак прокомментировала новость о кончине дизайнера Роберто Кавалли
Почему кошки не любят, когда их целуют: подлинные причины
Телеведущая Чехова отказалась от резекции желудка из-за боязни наркоза
Названы способы обогрева станций метро
Хайдаров пошутил над Жигаловой с предложением продавать плоть Киркорова
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Рубль продолжает находиться под давлением: эксперт рассказал о неизбежном росте доллара

Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт

Экономика

Движение рубля на мировых валютных рынках остается неоднозначным, но путь к важному уровню — 96 рублей за доллар уже открыт.

Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Это мнение высказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством "Прайм". Он предполагает, что достижение этой отметки возможно, если на пути к ней не вмешаются важные факторы.

Данные по экономике США и России, снижение доли "токсичных" валют на мировых биржах в пользу китайского юаня, а также рост объемов продаж российских экспортеров и оборотов внешней торговли будут продолжать оказывать влияние на курс рубля в следующей неделе.

По мнению Антонова, еще одним фактором, способствующим укреплению доллара, является сохранение потенциала роста цен на нефть марки Brent до 96 долларов за баррель и в дальнейшем — до психологически важного уровня в 100 долларов за баррель.

Такое развитие событий поддерживается относительно сбалансированным спросом и предложением, дисциплиной стран ОПЕК+ по сокращению добычи, а также усилением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Технический анализ свидетельствует о том, что российский рубль продолжает оставаться под давлением. Курс доллара преодолел сопротивление на уровне 93,3-93,5 рубля, что открывает путь к достижению отметки в 96 рублей за доллар.

Однако на данный момент уровень в 100 рублей за доллар не обсуждается. Поддержка со стороны экспортеров и улучшение внешнеторговых показателей ограничивают скорость ослабления российской валюты. 

В ближайшей перспективе основными рисками для российского рубля являются возможное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и геополитические факторы. Однако стабильность внешнеторговых показателей России и действия властей по поддержке национальной валюты должны помочь сдерживать давление на рубль.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Телеведущая Сябитова использует денежное дерево для привлечения богатства
Как решить проблему с капустой, которая не завязывается в кочан
Иосиф Пригожин назвал рэпера Macan исполнителем номер один в России
Аналитик Антонов: путь к новой важной отметке – 96 рублей за доллар уже открыт
Фитнес-тренер объяснила появление боли в шее
Ветеринары рассказали, как распознавать заболевания домашних питомцев
Вот пять способов использования косметики, которая не подошла вам
Соседи певицы Пугачевой в деревне Грязь рассказали о проблемах шоумену Барецкому
Специалист автосервиса раскрыл, почему россияне отказываются покупать машины с вариатором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников