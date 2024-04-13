Рубль продолжает находиться под давлением: эксперт рассказал о неизбежном росте доллара

Движение рубля на мировых валютных рынках остается неоднозначным, но путь к важному уровню — 96 рублей за доллар уже открыт.
Это мнение высказал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством "Прайм". Он предполагает, что достижение этой отметки возможно, если на пути к ней не вмешаются важные факторы.
Данные по экономике США и России, снижение доли "токсичных" валют на мировых биржах в пользу китайского юаня, а также рост объемов продаж российских экспортеров и оборотов внешней торговли будут продолжать оказывать влияние на курс рубля в следующей неделе.
По мнению Антонова, еще одним фактором, способствующим укреплению доллара, является сохранение потенциала роста цен на нефть марки Brent до 96 долларов за баррель и в дальнейшем — до психологически важного уровня в 100 долларов за баррель.
Такое развитие событий поддерживается относительно сбалансированным спросом и предложением, дисциплиной стран ОПЕК+ по сокращению добычи, а также усилением геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Технический анализ свидетельствует о том, что российский рубль продолжает оставаться под давлением. Курс доллара преодолел сопротивление на уровне 93,3-93,5 рубля, что открывает путь к достижению отметки в 96 рублей за доллар.
Однако на данный момент уровень в 100 рублей за доллар не обсуждается. Поддержка со стороны экспортеров и улучшение внешнеторговых показателей ограничивают скорость ослабления российской валюты.
В ближайшей перспективе основными рисками для российского рубля являются возможное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и геополитические факторы. Однако стабильность внешнеторговых показателей России и действия властей по поддержке национальной валюты должны помочь сдерживать давление на рубль.
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