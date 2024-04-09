Компания теряет крупнейший рынок: немецкий производитель шоколада столкнулся с убытками в России

Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками, как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса". Согласно отчетам за 2023 год, прибыль компании сократилась практически на полтора миллиарда рублей.

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Хотя выручка российской "дочки" Ritter Sport выросла на 10 процентов, достигнув 8,2 миллиарда рублей, чистый убыток ООО "Риттер спорт шоколад" составил 478 миллионов рублей, в то время как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,1 миллиарда рублей.

Генеральный директор компании, Андреас Ронкен, пояснил, что сокращение выручки на российском рынке, который составляет около 10 процентов от общей выручки группы и занимает второе место после немецкого рынка, произошло из-за ослабления курса рубля.

Кроме того, на финансовое положение компании повлияла высокая стоимость сырья, в частности какао-бобов, цены на которые достигли рекордных значений в последнее время.