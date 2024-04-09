Компания теряет крупнейший рынок: немецкий производитель шоколада столкнулся с убытками в России

Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками, как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса". Согласно отчетам за 2023 год, прибыль компании сократилась практически на полтора миллиарда рублей.
Хотя выручка российской "дочки" Ritter Sport выросла на 10 процентов, достигнув 8,2 миллиарда рублей, чистый убыток ООО "Риттер спорт шоколад" составил 478 миллионов рублей, в то время как годом ранее компания получила прибыль в размере 1,1 миллиарда рублей.
Генеральный директор компании, Андреас Ронкен, пояснил, что сокращение выручки на российском рынке, который составляет около 10 процентов от общей выручки группы и занимает второе место после немецкого рынка, произошло из-за ослабления курса рубля.
Кроме того, на финансовое положение компании повлияла высокая стоимость сырья, в частности какао-бобов, цены на которые достигли рекордных значений в последнее время.
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