Роспотребнадзор сообщил, что в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не было выявлено нарушений

Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роспотребнадзор ответил на претензии Минздрава Белоруссии к чаю из России.

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По информации российского ведомства, в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не выявлено нарушений микробиологических показателей. А вот плесень в чае могла оказаться из-за условий перевозки и хранения. Например, в связи с повышенной влажностью.

"В 2024-м году проб продукции этого производителя, несоответствующих по микробиологическим показателям, не было", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Раньше стало известно, что Минздрав Белоруссии ограничил ввоз и продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" из РФ из-за того, что в нем нашли плесень.