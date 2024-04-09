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Роспотребнадзор сообщил, что в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не было выявлено нарушений

Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России

0:44
Экономика

Роспотребнадзор ответил на претензии Минздрава Белоруссии к чаю из России.

Роспотребнадзор ответил на претензии белорусского минздрава к чаю из России
Фото: flickr.com by moonlightbulb is licensed under CC BY 2.0.

По информации российского ведомства, в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не выявлено нарушений микробиологических показателей. А вот плесень в чае могла оказаться из-за условий перевозки и хранения. Например, в связи с повышенной влажностью.

"В 2024-м году проб продукции этого производителя, несоответствующих по микробиологическим показателям, не было", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Раньше стало известно, что Минздрав Белоруссии ограничил ввоз и продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" из РФ из-за того, что в нем нашли плесень.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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