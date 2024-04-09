Роспотребнадзор сообщил, что в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не было выявлено нарушений

Роспотребнадзор ответил на претензии Минздрава Белоруссии к чаю из России.
По информации российского ведомства, в пробах чая "Гита" и "Принцесса Канди" не выявлено нарушений микробиологических показателей. А вот плесень в чае могла оказаться из-за условий перевозки и хранения. Например, в связи с повышенной влажностью.
"В 2024-м году проб продукции этого производителя, несоответствующих по микробиологическим показателям, не было", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.
Раньше стало известно, что Минздрав Белоруссии ограничил ввоз и продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" из РФ из-за того, что в нем нашли плесень.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.