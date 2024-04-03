"Здесь нет пределов": экономист ответил на вопрос, почему в России подорожает техника и не только

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Экономист Беляев допустил увеличение спроса на б/у технику в России из-за роста цен на новую

3:04
Экономика

В России, скорее всего, возрастёт спрос на б/у технику из-за увеличения цен на новую. Такой прогноз в беседе с Pravda.Ru дал экономист Михаил Беляев.

Экономист Беляев допустил увеличение спроса на б/у технику в России из-за роста цен на новую
Фото: Официальный сайт М.Видео is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Дорожать будет всё", — отметил эксперт.

Одной из причин, почему это случится, заявил он, является современное рыночное устройство — там действует не просто банальный закон спроса и предложения при ценообразовании, а диктат продавцов рынку. Они, продолжил Беляев, обладая определенной властью над рынком вследствие того, что занимают доминирующее положение, назначают такие цены, которые обеспечивают им максимальную прибыль.

"И здесь пределов нет. В других странах ставится предел такому совершенно произвольному повышению цен с помощью антимонопольного ведомства. У нас оно тоже есть, но оно совершенно беспомощное по законодательству. То есть оно практически ничем без дополнительного толчка со стороны прокуратуры или каких-то других ведомства само не действует", — отметил экономист.

По его словам, монополисты — крупные компании — используют любой повод для повышения цен независимо оттого, имеет он отношение к повышению цен или нет.

"Им главное — повод придумать. Если этот повод есть и, допустим, он есть, и действительно обоснованный, они цену увеличивают с удвоенной, а и то утроенной энергией. Вот этот механизм надо понимать, наконец. Вот это называется "инфляция". Вовсе никакое ни переполнение каналов денежного обращения, как думает Центральный банк, а именно вот этот механизм монополистического ценообразования", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Кроме того, другой причиной роста цен может стать тот факт, что эти магазины предполагают, что у них есть какое-то ужесточение правил по их деятельности. Наряду с этим — затруднения с доставкой этого оборудования, электронных средств, гаджетов и прочего в Россию.

"Они используют это все с удвоенной-утроенной энергией для повышения этих самых цен, чем они занимаются и чем они будут заниматься, может быть, когда-то более усиленно, когда-то менее усиленно. Но то, что цены растут и будут расти, это совершенно определенно. Особенно на новые модели, потому что это иногда и вопрос престижа, и вопрос — сюда уже другие психологические факторы примешиваются. Конечно, на устаревшие модели может быть снижение цен такое демонстрационное", — добавил Беляев.

При этом, собеседник уточнил, что несмотря на это, спрос падать не будет, но в то же время возрастёт спрос на б/у технику.

Ранее в СМИ появилась информация, что на российских маркетплейсах подорожала ввозимая из-за границы электроника. Причиной роста стоимости техники называют таможенную пошлину, так как наценка появилась у товаров, которые доставляют из-за рубежа. Причем пошлина не указывается в заявленном к карточке ценнике, а указано отдельно, так как это примерный расчет. Таможенный платеж не включен в стоимость товара и оплачивается, тогда заграничные товары проходят таможню на границе РФ.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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