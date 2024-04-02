"Мы ждем сохранения курса рубля ниже 95 рублей за доллар": россиянам объяснили связь курса рубля с льготной ипотекой

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Эксперт Исаков: сворачивание массовой программы льготной ипотеки поспособствует укреплению рубля

1:14
Экономика

По мнению главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, ряд мер, включая повышение налогов и прекращение массовой программы льготной ипотеки, окажут влияние на экономику страны.

Эксперт Исаков: сворачивание массовой программы льготной ипотеки поспособствует укреплению рубля
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

В беседе с aif.ru он отметил, что такие шаги приведут к снижению спроса на импортные товары, что, в свою очередь, способствует укреплению рубля.

Эксперт подчеркнул, что курс рубля в ближайшее время будет зависеть от принимаемых решений Центробанка и правительства. Согласно его прогнозам, благоприятная конъюнктура и сохранение текущей политики могут поддержать рубль.

"Мы ждем сохранения курса рубля ниже 95 рублей за доллар США", — заявил эксперт.

План по сворачиванию льготной ипотечной программы, а также увеличение налогов на прибыль компаний и на высокие доходы граждан приведут к снижению импорта и остановке оттока капитала из России. Исаков также отметил, что пик спроса на импортные товары уже пройден.

Однако, по словам экономиста, существует риск в виде увеличения сроков расчетов по экспортным операциям, который приводит к вынужденному кредитованию иностранных контрагентов российскими компаниями и замедляет процесс продажи валюты на внутреннем рынке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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