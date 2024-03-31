Сын депутата Госдумы получит льготный кредит от Минэкономразвития РФ: в Челябинске построят новый аквапарк

Челябинский аквапарк Алексея Колесникова получит льготный кредит от государства

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООО "Акватория", собственником которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова, получит льготный кредит на строительство аквапарка "Большая вода" в Челябинске.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Этот проект был одобрен в рамках программы льготного кредитования, в которой участвовали 10 проектов по строительству аквапарков. Предполагается, что комплексный туристический проект будет включать в себя аквапарк, 4-звездочный отель и автопарковку по адресу: Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 142, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Общий объем кредитного портфеля на развитие туристических объектов РФ составит более 101 миллиарда рублей. В перечень потенциальных заемщиков включено 189 компаний.

Строительство аквапарка планируется завершить к концу 2026 года. Он будет включать в себя 153 номера в гостинице, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр.