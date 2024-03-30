"Мы находимся в состоянии постоянной готовности": Набиуллина готовит россиян к крупным неприятностям

Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, заявила, что регулятор находится в состоянии постоянной готовности к усилению санкций и рассматривает различные варианты обеспечения функционирования финансовой инфраструктуры.
По словам Набиуллиной, Центробанк предварительно обсуждает с Московской биржей возможные сценарии, в соответствии с которыми могут быть введены ограничительные меры в отношении самой биржи и Национального клирингового центра — ключевой структуры, отвечающей за регистрацию всех валютных сделок.
"Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру", — сказала она.
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