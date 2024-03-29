Санкции не помеха: Россия увеличила экспорт плодоовощной продукции

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Экспорт плодоовощной продукции из России вырос почти в 1,8 раза

1:14
Экономика

По итогам 2023 года объем экспорта российской плодоовощной продукции зарубежным потребителям почти вдвое превысил показатели 2022 года, достигнув 700 тысяч тонн. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Экспорт плодоовощной продукции из России вырос почти в 1,8 раза
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Согласно информации, предоставленной руководителем ведомства, экспорт за прошедший год увеличился на 300 тысяч тонн. По сравнению с 2018 годом, объемы вывоза плодоовощей из России увеличились на 500 тысяч тонн.

В то же время импорт плодоовощей в Россию в 2023 году сократился до 8,4 миллиона тонн. По сравнению с 2022 годом, это падение на 0,2 миллиона тонн, а по сравнению с 2018 годом — на 0,6 миллиона тонн. Таким образом, за пять лет страна уменьшила импорт на 600 тысяч тонн.

Глава Россельхознадзора отметил, что основным объектом внешних поставок для России является плодоовощная продукция, которую невозможно вырастить на территории страны. Импорт включает в себя цитрусовые, семечковые, косточковые фрукты и бананы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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