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Побит рекорд, державшийся 6 лет: в январе–марте 2024 года в России реализовано 7,4 млн смартфонов

За первый квартал 2024 в РФ продано 7,4 млн смартфонов

1:11
Экономика

С начала 2024 года в России наблюдается рост продаж смартфонов. Побит квартальный рекорд, установленный еще в 2018 году.

За первый квартал 2024 в РФ продано 7,4 млн смартфонов
Фото: www.flickr.com by Блейк Паттерсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным МТС, за январь — март текущего года было реализовано около 7,4 миллионов гаджетов на общую сумму 186 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Известия".

Генеральный директор по розничным продажам в МТС, Андрей Губанов, отметил, что продажи смартфонов растут как по количеству устройств, так и по выручке. Население страны все активнее обновляет свои гаджеты, при этом средний чек на смартфон увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 25 тысяч рублей.

На фоне такого бума активных продаж лидером рынка остается компания Xiaomi, контролирующая 29% долю. За ней следуют Tecno с 17% и Infinix с 12,5%. Аналитики из Mobile Research Group предполагают, что в этом году объем продаж смартфонов в России может установить новый рекорд и достичь отметки в 35-36 миллионов устройств.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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