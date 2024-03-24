Индустрия роскоши в панике: компания Gucci потеряла $9 млрд из-за падения спроса в Китае

Bloomberg: падение спроса на Gucci в Китае вызвало опасения у представителей индустрии роскоши

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение почти года индустрия роскошных товаров испытывает тревогу из-за замедления роста расходов китайских потребителей.

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Эта тревога стала особенно острой после предупреждения Gucci, одного из крупнейших модных брендов, о резком снижении продаж в Китае. Французская компания Kering SA, владеющая Gucci, потеряла огромную сумму — $9 млрд — в рыночной стоимости после этого предупреждения.

Подобные тенденции также заметны в других сегментах рынка роскошных товаров. Например, швейцарский экспорт часов в Китай, один из важнейших рынков для высококлассных часов, резко снизился в прошлом месяце. Аналитики также прогнозируют дальнейшее снижение спроса на роскошные товары в Китае на текущий год, сообщает Bloomberg.

Эти тревожные новости свидетельствуют о том, что ожидаемый всплеск расходов китайских потребителей после снятия мер локдауна COVID не произошел. В связи с этим некоторые компании, особенно те, которые сильно зависят от китайского рынка, будут вынуждены пересмотреть свои стратегии ведения бизнеса в Китае.