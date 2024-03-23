В Центробанке обратили внимание на необычное поведение россиян:"сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением"

Эльвира Набиуллина: в экономике РФ сочетаются рост сбережений и активное потребление

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о необычном явлении, которое наблюдается в российской экономике — сильный рост сбережений параллельно с активным потреблением.

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Это заявление было сделано на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

"Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением", — сказала она.

Центробанк надеется, что в будущем россияне будут образовывать еще большие сбережения. Этому будет способствовать накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий, что, в свою очередь, приведет к существенному замедлению темпов инфляции в стране.