Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о необычном явлении, которое наблюдается в российской экономике — сильный рост сбережений параллельно с активным потреблением.
Это заявление было сделано на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.
"Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением", — сказала она.
Центробанк надеется, что в будущем россияне будут образовывать еще большие сбережения. Этому будет способствовать накопленный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий, что, в свою очередь, приведет к существенному замедлению темпов инфляции в стране.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.