Соликамский магниевый завод теперь полностью государственный

Арбитражный суд в Пермском крае изъял акции у миноритариев Соликамского магниевого завода

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Пермского края одобрил изъятие в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод". Ответчиками были порядка 2,3 тысячи физических и юридических лиц.

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"Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ", — написали telegram-канале суда.

Отныне завод будет полностью принадлежать государству.

Добавим, что в 2022 году прокуратура добилась, чтобы основной пакет акций завода изъяли в пользу России. Государству тогда досталось 89,5% акций от акционеров Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.