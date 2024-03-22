Соликамский магниевый завод теперь полностью государственный

Арбитражный суд Пермского края одобрил изъятие в пользу государства акций миноритариев ОАО "Соликамский магниевый завод". Ответчиками были порядка 2,3 тысячи физических и юридических лиц.
"Иск основан на незаконном выбытии имущества из владения государства, поскольку приватизация госпредприятия произведена без необходимого решения властей РФ", — написали telegram-канале суда.
Отныне завод будет полностью принадлежать государству.
Добавим, что в 2022 году прокуратура добилась, чтобы основной пакет акций завода изъяли в пользу России. Государству тогда досталось 89,5% акций от акционеров Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.
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