Американский генпрокурор намерен принять меры против корпорации Apple

Американская генпрокуратура обвинила Apple в монополизации рынка

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд обвинил корпорацию Apple в недобросовестной конкуренции и монополизации рынка.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

" Apple сохраняет монопольное положение на рынке смартфонов не только за счет опережения конкурентов, но и за счет нарушения федерального антимонопольного законодательства".

Следует напомнить, что антимонопольное законодательство США — старейшее в мире и достаточно жёсткое, поскольку создавалось не столько чиновниками, сколько лоббистами от разных корпораций для более эффективной борьбы друг с другом. В Соединенных Штатах антимонопольное законодательство включает в себя несколько ключевых законов, которые были приняты для защиты конкуренции и обеспечения справедливых условий на рынке.

1. Закон Шермана (1890 год) — это первый федеральный закон о защите конкуренции в США. Он запрещает "монополизацию” торговли или коммерции и незаконные объединения или сговоры между предприятиями, целью которых является ограничение торговли или установление монополии.

2. Закон Клейтона (1914 год) расширяет положения Закона Шермана, добавляя новые запреты и наказания за определенные виды антиконкурентного поведения, такие как ценовая дискриминация, незаконное использование доминирующего положения на рынке и недобросовестная конкуренция.

3. Закон о Федеральной торговой комиссии (1914 год) создал Федеральную торговую комиссию (FTC), которая является независимым агентством, осуществляющим надзор за соблюдением антимонопольного законодательства и защитой прав потребителей.

4. Закон Робинсона-Пиллоу (1936 год) запрещает слияния и поглощения, если они могут привести к монополизации рынка или существенному ограничению конкуренции.

5. Закон Харта-Скотта-Родино (1976 год) предписывает, что компания, которая контролирует более 50% рынка, должна быть разделена, если эта компания является монополией или существенно ограничивает конкуренцию.

Однако в то же время нынешние власти США, начиная борьбу с монополией Apple, рискуют окончательно похоронить возможность переизбрания Джо Байдена, поскольку потеря такого ценного в технологической, финансовой и медийной сфере союзника как Apple, может привести к потере нескольких миллионов голосов избирателей.