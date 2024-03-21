Американский генпрокурор намерен принять меры против корпорации Apple

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд обвинил корпорацию Apple в недобросовестной конкуренции и монополизации рынка.
" Apple сохраняет монопольное положение на рынке смартфонов не только за счет опережения конкурентов, но и за счет нарушения федерального антимонопольного законодательства".
Следует напомнить, что антимонопольное законодательство США — старейшее в мире и достаточно жёсткое, поскольку создавалось не столько чиновниками, сколько лоббистами от разных корпораций для более эффективной борьбы друг с другом. В Соединенных Штатах антимонопольное законодательство включает в себя несколько ключевых законов, которые были приняты для защиты конкуренции и обеспечения справедливых условий на рынке.
1. Закон Шермана (1890 год) — это первый федеральный закон о защите конкуренции в США. Он запрещает "монополизацию” торговли или коммерции и незаконные объединения или сговоры между предприятиями, целью которых является ограничение торговли или установление монополии.
2. Закон Клейтона (1914 год) расширяет положения Закона Шермана, добавляя новые запреты и наказания за определенные виды антиконкурентного поведения, такие как ценовая дискриминация, незаконное использование доминирующего положения на рынке и недобросовестная конкуренция.
3. Закон о Федеральной торговой комиссии (1914 год) создал Федеральную торговую комиссию (FTC), которая является независимым агентством, осуществляющим надзор за соблюдением антимонопольного законодательства и защитой прав потребителей.
4. Закон Робинсона-Пиллоу (1936 год) запрещает слияния и поглощения, если они могут привести к монополизации рынка или существенному ограничению конкуренции.
5. Закон Харта-Скотта-Родино (1976 год) предписывает, что компания, которая контролирует более 50% рынка, должна быть разделена, если эта компания является монополией или существенно ограничивает конкуренцию.
Однако в то же время нынешние власти США, начиная борьбу с монополией Apple, рискуют окончательно похоронить возможность переизбрания Джо Байдена, поскольку потеря такого ценного в технологической, финансовой и медийной сфере союзника как Apple, может привести к потере нескольких миллионов голосов избирателей.
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