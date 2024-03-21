Сумма вас удивит: сколько будет положено денег каждому россиянину, если поделить между всеми доходы от продажи нефти и газа?

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Какой доход от природных богатств мог бы идти в карман россиян?

1:20
Экономика

Россия, несомненно, является одной из самых богатых стран в мире благодаря своим природным ресурсам, таким как нефть, природный газ, алмазы и другие. Вопрос о том, что произойдет, если доходы от экспорта этих ценных ресурсов будут равномерно распределены среди граждан, не перестает быть актуальным.

Какой доход от природных богатств мог бы идти в карман россиян?
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

На сегодняшний день в России доходы от углеводородов не поступают прямо в карманы граждан, а управляются государственными корпорациями. Эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет и осуществляют уплату налогов с добычи полезных ископаемых, экспортных пошлин, а также налога на прибыль. Кроме основных налогов, компании также уплачивают различные другие налоговые отчисления, такие как экологические сборы, налоги за пользование недрами и другие.

Отчисления от нефти и газа, как оценивает Минфин, составляют 36,1% федерального бюджета. Пять крупнейших компаний — Роснефть, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз и Татнефть — в среднем перечисляют в бюджет около 3,58 трлн рублей в год. Если бы эти деньги были равномерно распределены между гражданами России, то на каждого жителя страны приходилось бы примерно 47,2 тысячи рублей в год.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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