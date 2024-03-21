Гайд по финансовой независимости. Зачем она нужна и как ее достичь?

Инвестирование - способ достичь финансовой независимости

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая независимость — это не просто о достатке, но и о свободе выбора и контроле над собственными средствами. Это способность покрывать основные потребности без постоянной тревоги о деньгах.

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Инвестирование в акции и облигации. Приобретение ценных бумаг компаний с целью получения дивидендов или дохода от их последующей продажи. Правильный выбор инструментов позволяет зарабатывать, практически не прилагая усилий.

Открытие собственного бизнеса. Это мечта многих: быть начальником, управлять бизнесом и получать прибыль. Однако для успешного старта необходимы идея, стартовый капитал, опыт, умение принимать риски, а также время и энергия. Первые годы могут быть трудными, но успешный бизнес предоставляет огромные возможности.

Пассивный доход от недвижимости. Инвестирование в недвижимость — еще один способ обеспечить себе постоянный доход и достичь финансовой независимости. Покупая недвижимость для последующей сдачи, можно получать прибыль без активного участия.