ФРС США пересмотрела оценку состояния экономики: прогноз роста ВВП США на 2024 год

Федеральная резервная система США (ФРС) улучшила свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП*) страны на перспективу до 2026 года.
Согласно сообщению американского регулятора, прогноз по росту ВВП на 2024 год вырос до 2,1% с предыдущих 1,4%. Прогнозы на 2025 год также пересмотрены в сторону увеличения и составляют теперь 2% против 1,8%, а на 2026 год — 2% вместо 1,9%.
При этом прогнозы по инфляции на 2024 год остались неизменными на уровне 2,4%.
Относительно среднего уровня процентной ставки, ФРС сохраняет ожидаемый средний уровень на 2024 год на уровне 4,6%.
* Один из главных показателей, определяющих экономическое состояние любой страны. ВВП представляет собой общую стоимость всех произведенных товаров и услуг за определенный период времени, обычно за год. Важным условием для учета в ВВП является то, что производство товаров и услуг должно осуществляться на территории самой страны.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.