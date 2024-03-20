ФРС США пересмотрела оценку состояния экономики: прогноз роста ВВП США на 2024 год

Федеральная резервная система повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная резервная система США (ФРС) улучшила свои прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП*) страны на перспективу до 2026 года.

Фото: unsplash.com by Бен Уайт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Согласно сообщению американского регулятора, прогноз по росту ВВП на 2024 год вырос до 2,1% с предыдущих 1,4%. Прогнозы на 2025 год также пересмотрены в сторону увеличения и составляют теперь 2% против 1,8%, а на 2026 год — 2% вместо 1,9%.

При этом прогнозы по инфляции на 2024 год остались неизменными на уровне 2,4%.

Относительно среднего уровня процентной ставки, ФРС сохраняет ожидаемый средний уровень на 2024 год на уровне 4,6%.

* Один из главных показателей, определяющих экономическое состояние любой страны. ВВП представляет собой общую стоимость всех произведенных товаров и услуг за определенный период времени, обычно за год. Важным условием для учета в ВВП является то, что производство товаров и услуг должно осуществляться на территории самой страны.