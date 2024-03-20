Зарплата 20 т.р. Как научиться экономить и копить деньги даже при маленьком доходе

Как экономить и копить деньги при маленькой зарплате

Независимо от того, как сложна ваша финансовая ситуация и скромен ли ваш заработок, важно начинать откладывать деньги даже небольшие суммы.

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Совет звучит просто — постарайтесь откладывать хотя бы 500-1000 рублей в месяц, несмотря на все трудности.

Основное правило — делать это сразу после получения зарплаты, а не откладывать на последний день. Психологически это важно: отложили — и забыли. Представьте, что этой суммы и не было, и что ваш доход внезапно уменьшился.

Если откладывать 500-1000 рублей в месяц не получается или вам захочется копить больше, попробуйте поискать дополнительные источники дохода, подрабатывайте.