Зарплата 20 т.р. Как научиться экономить и копить деньги даже при маленьком доходе

Независимо от того, как сложна ваша финансовая ситуация и скромен ли ваш заработок, важно начинать откладывать деньги даже небольшие суммы.
Совет звучит просто — постарайтесь откладывать хотя бы 500-1000 рублей в месяц, несмотря на все трудности.
Основное правило — делать это сразу после получения зарплаты, а не откладывать на последний день. Психологически это важно: отложили — и забыли. Представьте, что этой суммы и не было, и что ваш доход внезапно уменьшился.
Если откладывать 500-1000 рублей в месяц не получается или вам захочется копить больше, попробуйте поискать дополнительные источники дохода, подрабатывайте.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.