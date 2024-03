Зарплата 20 т.р. Как научиться экономить и копить деньги даже при маленьком доходе

Независимо от того, как сложна ваша финансовая ситуация и скромен ли ваш заработок, важно начинать откладывать деньги даже небольшие суммы.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain