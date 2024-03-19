Песков прокомментировал намерения ЕС ввести тарифы на импорт зерна из России

Песков: Кремль знает о планах ЕС ввести тарифы на импорт зерна из России

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти России в курсе о планах стран Евросоюза на счет введения тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерения ЕС стоит проанализировать.

"Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать насколько и в какие сроки это будет реализовываться. и будет ли вообще", — сказал он.

По его словам, будет известно позднее, какие по этому поводу выводы сделает Кремль.

В газете Financial Times ранее написали, что Евросоюз собирается начать взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии. Еврокомиссия планирует брать 95 евро за тонну продукта из двух стран. Это может быть связано с увеличением стоимости в лучшем случае на половину. Известно, что пошлины в размере 50 процентов намерены ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.