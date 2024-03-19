Инвесторы приятно удивлены: акционеры "НОВАТЭКа" утвердили финальные дивиденды за прошлый год

"Новатэк" принял решение утвердить дивиденды за 2023 год в размере 44,09 рубля на акцию

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акционеры компании "Новатэк" на годовом собрании, которое состоялось 15 марта 2024 года, приняли решение утвердить дивиденды за 2023 год.

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Размер дивидендов составит 44,09 рубля на акцию (без учета промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года), что является рекордной суммой для компании. Общая сумма дивидендов составит 133,8 млрд рублей.

Уже за первое полугодие 2023 года "Новатэк" выплатил промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на обыкновенную акцию, что составило общий объем выплат в размере 104,7 млрд рублей. Таким образом, с учетом утвержденных дивидендов за весь 2023 год компания совокупно выделит на выплаты дивидендов сумму в размере 238,5 млрд рублей.

Утверждение рекордных дивидендов подчеркивает уверенность инвесторов в перспективах и надежности компании на фоне изменчивой экономической ситуации.