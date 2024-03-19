Инвесторы приятно удивлены: акционеры "НОВАТЭКа" утвердили финальные дивиденды за прошлый год

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"Новатэк" принял решение утвердить дивиденды за 2023 год в размере 44,09 рубля на акцию

1:12
Экономика

Акционеры компании "Новатэк" на годовом собрании, которое состоялось 15 марта 2024 года, приняли решение утвердить дивиденды за 2023 год.

"Новатэк" принял решение утвердить дивиденды за 2023 год в размере 44,09 рубля на акцию
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Размер дивидендов составит 44,09 рубля на акцию (без учета промежуточных дивидендов за первое полугодие 2023 года), что является рекордной суммой для компании. Общая сумма дивидендов составит 133,8 млрд рублей.

Уже за первое полугодие 2023 года "Новатэк" выплатил промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на обыкновенную акцию, что составило общий объем выплат в размере 104,7 млрд рублей. Таким образом, с учетом утвержденных дивидендов за весь 2023 год компания совокупно выделит на выплаты дивидендов сумму в размере 238,5 млрд рублей.

Утверждение рекордных дивидендов подчеркивает уверенность инвесторов в перспективах и надежности компании на фоне изменчивой экономической ситуации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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