Вкладчики смогут больше заработать: банки улучшают условия из-за пересмотра необлагаемого дохода на депозиты

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Экономист Щербаченко: банки вынуждены улучшать условия по долгосрочным депозитам

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Экономика

Согласно информации, предоставленной доцентом Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петром Щербаченко, банки в скором времени начнут активную борьбу за привлечение вкладчиков.

Экономист Щербаченко: банки вынуждены улучшать условия по долгосрочным депозитам
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Причиной этому станет пересмотр налоговых правил, касающихся доходов физических лиц от вкладов. Ожидается, что введение необлагаемого процентного дохода для депозитов сроком более одного года стимулирует граждан к формированию долгосрочных сбережений. Благодаря нововведению, доход с таких вкладов будет освобожден от налогообложения

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что в результате пересмотра налоговых правил ожидается усиление конкуренции между банками за клиентов, предпочитающих долгосрочные депозиты. Для этого кредитные организации могут разработать новые конкурентные продукты, направленные ​​на привлечение внимания к данной категории услуг.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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