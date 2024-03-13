Вкладчики смогут больше заработать: банки улучшают условия из-за пересмотра необлагаемого дохода на депозиты

Экономист Щербаченко: банки вынуждены улучшать условия по долгосрочным депозитам

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной доцентом Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петром Щербаченко, банки в скором времени начнут активную борьбу за привлечение вкладчиков.

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Причиной этому станет пересмотр налоговых правил, касающихся доходов физических лиц от вкладов. Ожидается, что введение необлагаемого процентного дохода для депозитов сроком более одного года стимулирует граждан к формированию долгосрочных сбережений. Благодаря нововведению, доход с таких вкладов будет освобожден от налогообложения

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что в результате пересмотра налоговых правил ожидается усиление конкуренции между банками за клиентов, предпочитающих долгосрочные депозиты. Для этого кредитные организации могут разработать новые конкурентные продукты, направленные ​​на привлечение внимания к данной категории услуг.