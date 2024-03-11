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Финансовый эксперт заявил, что будущее биткоина зависит от спекулятивного ажиотажа

Финансист Дмитрий Голубовский: Биткоин продолжит рост

2:05
Экономика

Биткоин продолжает бить рекорды, но вопрос о его дальнейшем развитии и курсе остается открытым.

Финансист Дмитрий Голубовский: Биткоин продолжит рост
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дмитрий Голубовский, аналитик и эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс", подчеркивает, что для криптовалюты решающее значение имеет спекулятивный интерес.

Он отмечает, что биткоин, по своей сути, представляет собой информационный феномен, не имеющий под собой физической реальности.

В отличие от традиционных активов, у биткоина нет фундаментального обеспечения, такого как товары или услуги. Эта криптовалюта не связана с ВВП или другими реальными экономическими показателями.

"Фундамента под ним нет. Но под ним всегда было и остается очень высокий спекулятивный интерес, который вот эти колебания большие, когда он то взлетает в разы, то падает в разы, он этими колебаниями движет. И у спекулятивного интереса логики нет, там есть психология, то есть, есть циклы падения и интересы, есть циклы взлета", — говорит финановый аналитик.

Мнение о том, что биткоин может стать расчетной единицей для информационной экономики и изменить мировую финансовую систему, не оправдала себя.

Эксперт сравнивает популярность биткоина с тюльпаноманией в Нидерландах в период средних веков. Он указывает на то, что история знает множество финансовых пузырей, к которым можно отнести и биткоин.

Голубовский признаёт, что у биткоина есть свои сторонники, которые считают его будущим финансовой системы, но он сам относится скептически к такому видению. Он подчеркивает, что ключевую роль играет психология рынка и психология инвесторов.

Со временем интерес к биткоину может снизиться, и его популярность угаснет.

"Но сейчас будет продолжаться рост. Так что не удивляйтесь. Исходя из этого, спекулянтам я советую его покупать, если вы игрок, если вы хотите играть, тогда вы, скорее всего, можете еще заработать, увидеть цену существенно выше, чем та, которая есть сейчас", — резюмировал эксперт.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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