Стоимость компании Telegram при выходе на IPO может составить более 30 млрд.$

Павел Дуров рассказал, что предварительная стоимость Telegram при IPO - первичном размещении акций может составлять около 30 млрд.$. Это свидетельствует о положительной динамике в развитии компании. По словам Павла Дурова, аудитория мессенджера составила около 900 млн. пользователей по всему миру.
IPO (Initial Public Offering) - это первичное публичное размещение акций компании, когда она впервые выпускает свои акции на фондовый рынок для широкой публики. Это означает, что компания становится публичной и ее акции могут покупаться и продаваться на бирже. IPO позволяет компании привлекать капитал от инвесторов, расширять свою деятельность и улучшать свою репутацию. Основной целью является привлечение дополнительного капитала для развития компании. Кроме того, IPO может использоваться для выхода на новые рынки, расширения производства, внедрения новых технологий и т.д. Также IPO может быть использовано для продажи доли в компании или для смены собственника.
Касательно Telegram несколько высокотехнологичных компаний уже заявляли о своём интересе к приобретению мессенджера. Однако его владелец пока отказывается вести переговоры о его продаже.
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