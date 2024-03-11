Стоимость компании Telegram при выходе на IPO может составить более 30 млрд.$

Телеграм может выйти на IPO в 2025 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Павел Дуров рассказал, что предварительная стоимость Telegram при IPO - первичном размещении акций может составлять около 30 млрд.$. Это свидетельствует о положительной динамике в развитии компании. По словам Павла Дурова, аудитория мессенджера составила около 900 млн. пользователей по всему миру.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

IPO (Initial Public Offering) - это первичное публичное размещение акций компании, когда она впервые выпускает свои акции на фондовый рынок для широкой публики. Это означает, что компания становится публичной и ее акции могут покупаться и продаваться на бирже. IPO позволяет компании привлекать капитал от инвесторов, расширять свою деятельность и улучшать свою репутацию. Основной целью является привлечение дополнительного капитала для развития компании. Кроме того, IPO может использоваться для выхода на новые рынки, расширения производства, внедрения новых технологий и т.д. Также IPO может быть использовано для продажи доли в компании или для смены собственника.

Касательно Telegram несколько высокотехнологичных компаний уже заявляли о своём интересе к приобретению мессенджера. Однако его владелец пока отказывается вести переговоры о его продаже.