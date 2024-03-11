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"Игра цифр": финансовый аналитик назвал реальный уровень инфляции в России

Аналитик Демура: для большинства россиян инфляция выше 20%

2:11
Экономика

Реальная инфляция для большинства россиян превышает 20%, заявил финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Аналитик Демура: для большинства россиян инфляция выше 20%
Фото: Wikimedia Commons by Алексей Куденко is licensed under CC-BY-SA 3.0

В воскресенье РБК сообщило о рекордном за 10 лет снятии наличных с банковских карт. При этом объём безналичных переводов, наоборот, оказался наименьшим.

Однако денежная масса М2 (наличные + безналичные) растёт довольно быстро — по статистике Центробанка, почти все последние месяцы годовые темпы прироста превышают 20%. Значит ли это, что ЦБ безудержно печатает деньги, спросила Pravda.Ru у эксперта?

"Это не Центральный банк эмитирует. Центральный банк просто, к счастью, не может стерилизовать денежную массу. Поэтому у нас и наблюдается рост экономики небольшой", — ответил он.

Тем не менее объявляемые Росстатом цифры официальной инфляции вполне достоверны, признал Демура. Ведомство скорее лукавит в подсчётах.

"Цифры инфляции всегда, если пойти в магазин, казались смешными. Но дело в том, что они зависят от состава потребительской корзины. Потому что те цифры, которые публикуются Центральным банком, Росстатом, ещё кем-то, левые в том смысле, чтобы иметь такую инфляцию, у вас потребительская корзина должна соответствовать доходу где-то 400 тысяч. Потому что разные товары в потребительской корзине имеют разные веса. А если вы посмотрите на потребительскую корзину большей части населения, даже 80% населения, у нас средний доход, как нам говорят, 40 тысяч. Хотя надо посмотреть на медианный доход, а не на средний, там инфляция будет за 20% хорошо, что мы и наблюдаем по собственным кошелькам. Это игра цифр", — объяснил он.

Аналитик допустил неблагоприятные последствия проводимой Центробанком кредитно-денежной политики.

"Чем больше денег, тем больше импорта, и рано или поздно он начинает превышать экспорт. Соответственно, рубль начинает обесцениваться, что у нас и происходит. Потому что у нас сальдо платежного баланса практически схлопнулось, оно скоро станет отрицательным. Поскольку страна импортирующая, то есть будет дальше разгоняться инфляция", — предрёк он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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