Миллионы за рубль: Нижегородскую область обязывают выплатить гигантские пени за просрочку уплаты одного рубля

Нижегородскую область обязуют заплатить 29 млн пени за просрочку рубля

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов Нижегородской области оспаривает в суде взыскание 29,1 млн пени за просрочку 1,01 рубля по бюджетному займу.

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По данным "Коммерсанта", Нижегородская область получила кредит из федерального бюджета на 9,7 миллиарда рублей. К 30 ноября 2023-го регион должен был выплатить 485 миллионов рублей с процентами, но в этот день кабмин списал субъекту часть долга по займу, что привело к уменьшению начисленной к выплате сумме. В результате перерасчётов федеральное и региональное министерства финансов получили разные результаты — и Минфин РФ затребовал выплатить более 29 миллионов рублей пени.

Власти Нижегородской области настаивают, что пени начислены неправомерно, поскольку регион полностью погасил свои обязательства в нужную дату и не причинил ущерб федеральному бюджету. Свою позицию они отстаивают в Арбитражном суде. Рассмотрение жалобы нижегородского Минфина намечено на 22 апреля.