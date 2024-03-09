"Иммунитет" рубля ослаб: Аналитик дал прогноз на курс российской валюты после выборов президента

Аналитик Осадчий дал прогноз курса рубля после президентских выборов в РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии президентских выборов в России все больше возникает экономических прогнозов о будущем рубля.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Становится популярным мнение о том, что после 18 марта российская национальная валюта начнет стремительное ослабление, и вновь будет достигнут отметка в 100 рублей за доллар. Настроения на валютном рынке также будут зависеть от решения Центрального банка Российской Федерации по ключевой процентной ставке, которое ожидается 22 марта.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с "МК" заявил, что наименее вероятным сценарием является значительное ослабление рубля, однако нельзя исключить возможность внезапных скачков, особенно под воздействием санкций.

"Тем более, что "иммунитет" рубля к таким шокам ослаб из-за снижения ликвидности российского валютного рынка", — заявил эксперт.