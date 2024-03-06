Газпром отказывается от Северного моря из-за санкций

Российская компания "Газпром" продает свои активы в Северном море на июньских торгах из-за санкций и контрсанкций, которые снизили поставки газа из России в Европу. Об этом сообщает EADaily.
Активы были получены компанией от немецкой Wintershall Dea в обмен на российские активы. Торги проводит "Газпромбанк", а начальная цена составляет 344 млн евро. Активы включают доли в трех североморских месторождениях и портфель из 36 месторождений в Нидерландах, Великобритании и Дании.
Ожидается увеличение объемов добычи в будущем благодаря новым проектам. В то же время, российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере, что затронуло трансфер средств для европейских компаний, включая Wintershall Dea.
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