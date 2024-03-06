Газпром отказывается от Северного моря из-за санкций

Газпром проодает свои активы в Северном море

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Российская компания "Газпром" продает свои активы в Северном море на июньских торгах из-за санкций и контрсанкций, которые снизили поставки газа из России в Европу. Об этом сообщает EADaily.

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Активы были получены компанией от немецкой Wintershall Dea в обмен на российские активы. Торги проводит "Газпромбанк", а начальная цена составляет 344 млн евро. Активы включают доли в трех североморских месторождениях и портфель из 36 месторождений в Нидерландах, Великобритании и Дании.

Ожидается увеличение объемов добычи в будущем благодаря новым проектам. В то же время, российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере, что затронуло трансфер средств для европейских компаний, включая Wintershall Dea.