Минфин готовит реформы в Налоговом кодексе РФ. Они коснутся НДФЛ и налога на прибыль

"Ведомости": Власти готовят реформы в системе НДФЛ и ставке налога на прибыль

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В правительстве начали работать над фискальными мерами, анонсированными президентом РФ, сообщили "Ведомости" со ссылкой на близкие к кабмину и Минфину источники.

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По их данным, Минфин проводит эту работу еще с конца 2023 года. Источники предполагают, что изменения в Налоговом кодексе могут быть разбиты на несколько групп. Первая коснется усовершенствования НДФЛ, а именно введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Рассматриваются различные варианты улучшения системы, добавили собеседники "Ведомостей", но снижение ставки 13% не планируется.

Вторая группа изменений касается повышения налога на прибыль. Конкретную величину источники не огласили.

Готовятся изменения и в отношении налоговых льгот по обоим налогам. Так, НДФЛ смогут получить граждане с более низкими доходами, а юрлица смогут претендовать на льготы в случае, если осуществляют капитальные вложения.

Владимир Путин поручил правительству и парламенту РФ представить конкретные предложения в ближайшее время. В случае одобрения изменения зафиксируют до 2030 г., заявил президент.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявил, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил Путин, уже готовы и будут представлены в правительство РФ в 2024 году. Их проработка будет осуществляться совместно с законодателями и бизнесом, добавил министр.

Среди экспертов нет единодушия относительно макроэкономических последствий введения более справедливой системы налогообложения. Одни считают, что Россию ожидает снижение активности компаний и замедление роста ВВП, другие прогнозируют рост ВВП как следствие притока инвестиций. Есть и те, кто считает, что перераспределение средств в экономике не может существенно повлиять на основные индикаторы.