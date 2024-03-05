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"Нужны деньги для выполнения озвученных Путиным задач". Профессор ВШЭ Коган объяснил, зачем в России прорабатывают повышение НДФЛ

Профессор ВШЭ Коган допустил, что повышение НДФЛ не коснётся обычных граждан

2:15
Экономика

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган объяснил, зачем правительство России прорабатывает вопрос повышения налога на доход физических лиц (НДФЛ). В беседе с корреспондентом Pravda.Ru финансист отметил, что в бюджет нужны деньги для выполнения программ, которые озвучил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Профессор ВШЭ Коган допустил, что повышение НДФЛ не коснётся обычных граждан
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Министерство финансов должно собирать деньги для того, чтобы выполнять, во-первых, все те программы, которые, так сказать, озвучивал президент. И вообще, как известно, у нас бюджет такой достаточно напряженный, у нас запланировано резкое повышение расходов бюджета до 36 триллионов рублей, и понятно, что на этом фоне нужно поднимать доходы, так что ничего удивительного в том, что это прорабатывается сегодня, нет. Было бы удивительно, если бы этого не было, — сказал он.

В то же время Коган допустил, что рядовых граждан, которые платят 13 или 15 процентов налога, повышение не коснется.

То есть там речь идет исключительно об 1% населения, которое после доходов, по-моему, то ли 200 миллионов рублей по году, то ли 500 должны будут заплатить порядка 20%, по-моему, или 25% и т. д. То есть некая прогрессивная система налогообложения для наиболее богатых людей. Но зная, что наиболее богатые люди умеют решать свои вопросы, я предполагаю, они найдут способ минимизировать свои налоги. Так что НДФЛ, конечно, поднимать можно, но не факт, что собираемость налогов при этом вырастет, — заключил Коган.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что правительство начало работу над фискальными мерами, которые анонсировал в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. 

В послании Федеральному Собранию 29 февраля глава государства предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения, о которой говорил президент, будут представлены уже в текущем году, заявил, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов. Он добавил, что планы менять налоговые ставки отсутствуют.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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