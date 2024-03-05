Богатые заплатят больше: правительство РФ начало разработку прогрессивной шкалы налогов

Кабмин РФ начал работать над прогрессивной шкалой налогов

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство РФ начало работу над внесением изменений в Налоговый кодекс в соответствии с инициативами президента России Владимира Путина.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомлённый источник в правительстве Российской Федерации, в стране могут изменить шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ), правила начисления налога на прибыль, а также параметры налоговых льгот для граждан с низким уровнем доходов. Указывается, что в части введения дифференцированного НДФЛ рассматриваются разные варианты, но не один из них не предусматривает снижения действующей ставки в 13%. Послабления могут быть допущены лишь в форме льгот — что касается налога на прибыль, это могут быть преференции для компаний, осуществляющих капиталовложения.

29 февраля в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ввести в России дифференцированную систему налогообложения. По его словам, государство должно более вдумчиво подойти к распределению налогового бремени, снизив нагрузку на семьи, особенно те, в которых воспитывается несколько детей. Глава государства отметил, что более высокие налоги могли бы платить граждане, имеющие соответствующий доход. Российский лидер поручил депутатам Госдумы и правительству разработать возможные решения.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, конкретные предложения в этом направлении кабмин подготовит до конца 2024 года. Власти обещают, что при их проработке будет учитываться мнение представителей бизнеса и парламентариев.