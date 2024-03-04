Как МЭФ-2024 сближает технарей и деятелей культуры для процветания России

Московский экономический форум пройдет 2 и 3 апреля

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Московский экономический форум 2024 — платформа для обсуждения не только экономических, но политических и культурных аспектов с целью определить новые ориентиры для развития России в современном мире.

Фото: Пресс-центр Московского экономического форума

2 и 3 апреля 2024 года запланировано проведение Московского экономического форума (МЭФ). Это мероприятие, в рамках которого планируется обсудить не только вопросы экономики, но и изменения в политическом ландшафте, а также влияние культуры на современное общество.

Под председательством известного промышленника и совладельца комбайнового завода "Ростсельмаш" Константина Бабкина, МЭФ станет местом для обсуждения важнейших тенденций и стратегий развития России.

С 2013 года форум выступает площадкой, предлагающей альтернативную стратегию экономической политики, акцентирует внимание на производстве и развитии сельского хозяйства. За это время в мероприятии приняли участие более 15 000 представителей из 40 стран, они делились лучшими практиками развития России.

Организаторы предлагают комплексный подход к экономической политике, включая стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную и протекционистскую внешнеторговую политику. Особое внимание уделяется влиянию культуры на экономику и общество.

"Сегодня, к сожалению, культура не нацелена на стимулирование необходимой для общества деятельности, на рост экономики и развитие промышленности. Нет понимания, куда мы идем и зачем. А это роль культуры — показывать ориентиры, давать хорошие примеры. Тот же человек труда неизвестен сегодня, как будто его и нет вовсе", — говорит председатель МЭФ Константин Бабкин.

МЭФ 2024 станет местом встречи представителей различных сфер — владельцев компаний, академиков, политиков, экономистов, артистов. Среди участников форума — известные имена, такие как академик РАН Сергей Глазьев, представитель Государственной Думы РФ Оксана Дмитриева, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков и другие.

МЭФ-2024 ставит своей целью диалог между техническими специалистами, предпринимателями и представителями культуры, с целью находить общие решения и направления развития.