Болгария полностью прекратила импорт российской нефти, досрочно отказавшись от освобождения на запрет

Болгария полностью отказалась от российской нефти

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Болгария полностью остановила импорт российской нефти, досрочно отказавшись от освобождения на запрет, предусмотренный решением властей Евросоюза.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Как пишет агентство EFE, 1 марта вступило в силу постановление парламента Болгарии, предусматривающий постепенное сокращение импорта российской нефти с 1 января 2024 года до полной его остановки к 1 марта.

Ранее власти Евросоюза ввели для Болгарии и ряда других стран ЕС освобождение от запрета на закупку нефти в РФ, оно должно было действовать до конца текущего года. Но болгарские власти решили отказаться от российского сырья, не дожидаясь окончания срока, на который было рассчитано освобождение.

Параллельно власти страны вынуждают российский "Лукойл" продать свой нефтеперерабатывающий завод в Бургасе. Этот НПЗ является единственным подобным предприятием в Болгарии. С недавних пор в отношении него действует 60-процентный налог на прибыль, которые будет снижен лишь после продажи актива. Руководство "Лукойла" рассматривает различные варианты дальнейших действий, включая выставление бизнеса на торги.