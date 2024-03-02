Пошаговая инструкция: Как стать индивидуальным предпринимателем в 2024 году

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Регистрация ИП – несложный процесс

1:18
Экономика

При решении о открытии собственного индивидуального предпринимательства возникает множество вопросов, в числе которых главные — где регистрировать ИП и каковы будут затраты на эту процедуру.

Регистрация ИП – несложный процесс
Фото: demo.creativesplanet.com

На данный момент существует несколько способов оформления ИП: это можно сделать лично, через интернет на сайте налоговой службы, обратившись в многофункциональный центр обслуживания населения, через нотариуса или банковские учреждения.

Прежде всего, определитесь с видами деятельности, которыми планируете заниматься. Важно убедиться, что выбранное направление не требует обязательного лицензирования.

Для удобства существует несколько упрощенных способов регистрации бизнеса. Заявки можно подавать через специальный сервис на сайте Федеральной налоговой службы "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", в мобильном приложении "Личный кабинет предпринимателя" или на портале Госуслуг.

Получить документы о регистрации можно по электронной почте независимо от того, каким способом была подана заявка — на бумаге или в электронном виде.

Прежде чем выбрать налоговый режим, ознакомьтесь с условиями и рассчитайте ожидаемую налоговую нагрузку.

Соблюдение правил и основных этапов регистрации поможет избежать проблем и успешно начать свой бизнес.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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