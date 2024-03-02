Укрепление национальной валюты и положительная динамика инфляции: Как послание Путина повлияет на экономику РФ

Инна Литвиненко: Послание Владмира Путина Федсобранию укрепит курс рубля

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

29 февраля Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию, и многие эксперты считают, что его выступление может оказать существенное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Кандидат экономических наук, доцент МГГЭУ Инна Литвиненко в беседе с aif. ru выразила мнение, что заявления президента могут укрепить рубль и положительно отразиться на инфляции.

Экономист заявила, что речь главы государства окажет влияние не только на внутреннюю политику и экономику, но и на внешнюю деятельность России.

Ожидается, что это также повлияет на курс рубля, сделав его более устойчивым. Инна Литвиненко уверена, что мы можем увидеть положительную динамику относительно доллара и евро на уровне от 0,8 до 1,2 рубля.

Путин

Президент в своем послании к Федеральному собранию выделил ключевые ориентиры, которые должна достичь экономика страны в ближайшие годы. Одной из основных задач является увеличение объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%. Такой рост позволит стимулировать развитие экономики и повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке.

Важным направлением развития является сельское хозяйство, где планируется увеличить объем производства на четверть и увеличить экспорт в полтора раза.

Также важной задачей является увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети. Это поможет разнообразить товарную структуру экспорта и создать новые рынки сбыта для российских товаров.

Президент подчеркнул, что достижение поставленных целей является ключевым приоритетом для устойчивого экономического развития страны и повышения качества жизни граждан.