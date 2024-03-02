Эксперты ожидают укрепления российского рубля в течение марта на фоне выборов президента

Эксперты прочат рублю "предвыборное спокойствие"

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Опрошенные RT эксперты в области финансов прочат российскому рублю "предвыборное спокойствие" в марте 2024 года с сохранением курса в районе 90 рублей за доллар США.

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Финансисты приводят несколько главных факторов, которые способны повлиять на котировки российского рубля в первый весенний месяц. Одним из главных станет объём продаж валютной выручки российских компаний. Кроме этого, ситуацию будут определять предстоящие выборы президента РФ и возможное изменение Банком России размера ключевой ставки.

Напомним, что в соответствие с указом президента Владимира Путина, участвующие в экспортных операциях компании обязуются возвращать на российские счета не менее 80% выручки в долларах, евро и юанях, а 90% от этих средств они должны обменивать на рубли. Срок действия этой инициативы истекает в конце апреля, но высока вероятность дальнейшего продления действия указа, поскольку в правительстве РФ признали его эффективность.

22 марта состоится заседание правления Центробанка, на котором будет принято решение о дальнейшей судьбе ключевой ставки, которая в течение прошлого года была увеличена более чем в два раза. Высокая ставка негативно влияет на стремление бизнеса закупать иностранную валюту и поддерживает таким образом рубль. Ещё один определяющий фактор — выборы президента России. Традиционно в такой период на финансовом рынке царит "предвыборное спокойствие", после которого рубль может усилиться.

"Следующую волну усиления рубля нужно будет ждать к концу марта. В этот период компании будут обменивать больше валюты для уплаты налогов в бюджет", — высказал мнение аналитик "Финам" Александр Потавин.

По мнению специалистов, средняя стоимость доллара США в течение марта сохранится в районе отметке 90 рублей.