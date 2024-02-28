Российская госкорпорация получила разрешение от президента Турции Эрдогана на строительство второй атомной станции

"Росатом" построит вторую АЭС в Турции

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация построит в Турции вторую атомную электростанцию. Об этом топ-менеджер рассказал в ходе выступления в Государственной думе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Лихачёва, соответствующее политическое решение уже принято, и сейчас "Росатом" изучает детали сделки. Вероятнее всего, строительство будет организовано на черноморской площадке "Синоп".

Также Лихачёв отметил, что по итогам 2023 года "Росатом" заработал за рубежом более 16 миллиардов долларов. Эта цифра стала рекордной.

Первой АЭС, построенной "Росатомом" в Турции, стала станция "Аккую". Сейчас возводится уже четвёртый энергоблок объекта.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую". В мероприятии также принимал участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, ранее сегодня глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что компания выполняет государственный заказ на 100%. Спикер Думы Вячеслав Володин назвал госкорпорацию одной из самых эффективных в стране. Подробнее об этом читайте в материале Pravda. Ru.