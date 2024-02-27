Экспорт бензина запретят с 1 марта на полгода

Александр Новак-вице-премьер в Правительстве, курирующий вопросы топливно-энергетического комплекса, подтвердил, что Правительство вводит запрет на экспорт бензина сроком на 6 месяцев с 1 марта. Также на 16% продажи дизельного топлива на бирже.
Запрет на экспорт бензина объясняется необходимостью сдерживания цен на бензин, а также дизельное топливо в условиях инфляционных рисков и с учётом роста потребностей в топливе со стороны армии и сельхозпроизводителей. Ранее запрет на экспорт бензина уже вводился в 2023 году и помог избежать спекулятивного роста цен на топливо.
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