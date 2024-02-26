Борьба за энергию: Европа готовится отказаться от российского газа и нефти

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, выступил за ограничение поставок российского газа и нефти на мировой рынок, отметив, что европейские страны уже отказались от большей части российского импорта.
Однако признал, что полное отсутствие российских углеводородов невозможно из-за полной разбалансировки на нефтяном рынке. Об этом сообщает oilcapital.ru.
Ситуация осложнилась из-за проблем с ремонтом нефтеперерабатывающих мощностей в США, что ограничило экспорт американского дизельного топлива в Европу, создавая дефицит на топливном рынке ЕС.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.