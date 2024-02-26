Борьба за энергию: Европа готовится отказаться от российского газа и нефти

Глава дипломатии ЕС призывал ограничить поставки российского газа и нефти на мировой рынок

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, выступил за ограничение поставок российского газа и нефти на мировой рынок, отметив, что европейские страны уже отказались от большей части российского импорта.

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Однако признал, что полное отсутствие российских углеводородов невозможно из-за полной разбалансировки на нефтяном рынке. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Ситуация осложнилась из-за проблем с ремонтом нефтеперерабатывающих мощностей в США, что ограничило экспорт американского дизельного топлива в Европу, создавая дефицит на топливном рынке ЕС.