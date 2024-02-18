Тюменский предприниматель не заплатил за школы, построенные мигрантами

Мигранты из Таджикистана остались без денег за построенные школы в Тюмени

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа мигрантов из Таджикистана, работавших на тюменского предпринимателя по строительству школ, оказались обманутыми и не получили обещанных 2.5 миллиона рублей. После завершения работ работодатель отказался выплатить им зарплату, утверждая, что у него заблокированы счета.

Фото: ТАСС

Они обратились к православному священнику за помощью. Видеозапись священника о случившемся вызвала общественное возмущение. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Прораб подтвердил получение денег за выполненные работы, но причина невыплаты мигрантам осталась неясной.