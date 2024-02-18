Тюменский предприниматель не заплатил за школы, построенные мигрантами

Группа мигрантов из Таджикистана, работавших на тюменского предпринимателя по строительству школ, оказались обманутыми и не получили обещанных 2.5 миллиона рублей. После завершения работ работодатель отказался выплатить им зарплату, утверждая, что у него заблокированы счета.
Они обратились к православному священнику за помощью. Видеозапись священника о случившемся вызвала общественное возмущение. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Прораб подтвердил получение денег за выполненные работы, но причина невыплаты мигрантам осталась неясной.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.