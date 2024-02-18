Путин рассказал, кто из партнёров в сфере энергетики показал наибольшую надёжность

Путин сделал ряд важных заявлений по теме энергетики

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о международных аспектах энергетической политики РФ.

Фото: orient.tm

Президент отметил, что самым надёжным партнёром в области энергетики с 2022 года является Турция. Она игнорирует режим западных санкций и продолжает прокачивать газ через "Турецкий поток", выражает заинтересованность в росте объёмов поставок газа.

В то же время Германия намеренно препятствует поставкам газа из России. Из четырёх веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" одна ветка уцелела после взрывов 26 сентября 2022 года. По словам Путина, технически поставки газа возможны уже через неделю после согласования. Однако Германия игнорирует эту возможность.

Украина также злоупотребляет положением страны-транзитёра, поскольку по своему усмотрению закрыла одну из веток газопровода, проходящего по её территории.

"Россия заинтересована в развитии международного сотрудничества в сфере энергетики"-заявил Путин и добавил, что она открыта для контактов со всеми сторонами, которые выразят желание к взаимовыгодной торговле.