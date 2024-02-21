Как менялась российская экономика с начала СВО? Отвечает экономист Василий Колташов

Специальная военная операция на Украине стала стала третьим этапом трансформации российской экономической политики. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
"Первый этап наступил в 2014–2016 годах под влиянием воссоединения с Крымом и первых западных санкций, восстания на Донбассе и первых санкций Запада, которые в тот момент оказались ограниченными. Дальше наступил следующий этап — это момент, связанный с формированием правительства Михаила Мишустина, когда правительство стало более протекционистски настроено, в большей мере ориентированное на развитие российского производства, менее неолиберальным по своему составу, но с сохранением за неолибералами финансового блока. Это позиция сохраняется у неолибералов и сейчас. Банк России, Министерство финансов под контролем неолиберальных экономистов. Управленцы другого образа мысли сконцентрированы на иных должностях", — сказал он.
По словам собеседника Pravda.Ru, с начала специальной военной операции оказалось возможным двинуться дальше по пути развития российской промышленности, прежде всего, в такой технологичной сфере. Это отчасти было связано с тем, что Запад ввел новые санкции, и были среди них, по сути, самоубийственные для Европейского союза сферы, которые обрывали торговую связь с Россией, пусть и не полностью, но в значительной степени, но при этом разрушали обрабатывающую промышленность ЕС, добавил Колташов.
"У России таким образом появились ее возможности и потребности одновременно — два в одном. Во-первых, это заместить обрабатывающую промышленность Европейского союза. Не могут они производить больше пластик из российской нефти. Дорого им это. Не могут производить удобрения из российского газа. Это им дорого. Перегонять нефть в различные нефтепродукты тоже им стало дорого, сложно. Давайте мы этим займемся. Мы этим займемся. И это привело уже к концу 2022 год к серьезному ускорению в химической промышленности России", — отметил эксперт.
Как добавил эксперт, вторая возможность — развитие химической промышленности, переработка, первичная переработка наших ресурсов, следующая составная — это развитие машиностроения, в том числе микроэлектроники, восстановление военного производства, производства в различных сферах, работа по восстановлению авиастроения, гражданского.
"То есть произошло довольно много изменений, которые российскую экономику направили на путь развития, не расширения только, а развития. Стал вопрос о замещении всех биоматериалов в животноводстве. И этот процесс идет и придет к логической кульминации, когда мы не будем зависеть уже от биоматериалов из других стран", — заключил экономист.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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