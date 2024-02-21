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Как менялась российская экономика с начала СВО? Отвечает экономист Василий Колташов

Экономист Колташов: СВО стала третьим этапом трансформации российской экономической политики

3:10
Экономика

Специальная военная операция на Украине стала стала третьим этапом трансформации российской экономической политики. Об этом Pravda.Ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Экономист Колташов: СВО стала третьим этапом трансформации российской экономической политики
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Первый этап наступил в 2014–2016 годах под влиянием воссоединения с Крымом и первых западных санкций, восстания на Донбассе и первых санкций Запада, которые в тот момент оказались ограниченными. Дальше наступил следующий этап — это момент, связанный с формированием правительства Михаила Мишустина, когда правительство стало более протекционистски настроено, в большей мере ориентированное на развитие российского производства, менее неолиберальным по своему составу, но с сохранением за неолибералами финансового блока. Это позиция сохраняется у неолибералов и сейчас. Банк России, Министерство финансов под контролем неолиберальных экономистов. Управленцы другого образа мысли сконцентрированы на иных должностях", — сказал он.

По словам собеседника Pravda.Ru, с начала специальной военной операции оказалось возможным двинуться дальше по пути развития российской промышленности, прежде всего, в такой технологичной сфере. Это отчасти было связано с тем, что Запад ввел новые санкции, и были среди них, по сути, самоубийственные для Европейского союза сферы, которые обрывали торговую связь с Россией, пусть и не полностью, но в значительной степени, но при этом разрушали обрабатывающую промышленность ЕС, добавил Колташов.

"У России таким образом появились ее возможности и потребности одновременно — два в одном. Во-первых, это заместить обрабатывающую промышленность Европейского союза. Не могут они производить больше пластик из российской нефти. Дорого им это. Не могут производить удобрения из российского газа. Это им дорого. Перегонять нефть в различные нефтепродукты тоже им стало дорого, сложно. Давайте мы этим займемся. Мы этим займемся. И это привело уже к концу 2022 год к серьезному ускорению в химической промышленности России", — отметил эксперт.

Как добавил эксперт, вторая возможность — развитие химической промышленности, переработка, первичная переработка наших ресурсов, следующая составная — это развитие машиностроения, в том числе микроэлектроники, восстановление военного производства, производства в различных сферах, работа по восстановлению авиастроения, гражданского.

"То есть произошло довольно много изменений, которые российскую экономику направили на путь развития, не расширения только, а развития. Стал вопрос о замещении всех биоматериалов в животноводстве. И этот процесс идет и придет к логической кульминации, когда мы не будем зависеть уже от биоматериалов из других стран", — заключил экономист.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Как отметил глава государства, цель операции — защита людей, которые "подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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