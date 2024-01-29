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Жители Китая подчистую раскупили продукты на российской ярмарке

Китайцы раскупили продукты на российской ярмарке

1:42
Экономика

Вице-губернатор северо-восточной китайской провинции Ляонин Цзинь Говэй сообщил о подписании договора на закупку российских продуктов на сумму 1 миллиард юаней (139,3 миллиона долларов) одним из местных предприятий. Произошло это на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который в городе Шэньян.

Китайцы раскупили продукты на российской ярмарке
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

В ходе церемонии открытия Конференции по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству Цзинь Говэй подчеркнул, что российские продукты очень популярны среди посетителей ярмарки и были быстро раскуплены.

"Позавчера на фестивале российских продовольственных товаров я увидел, что российская мука, шоколад, мороженое и камчатский краб были быстро раскуплены подчистую", — отметил вице-губернатор.

По его словам, коммерческое предприятие из провинции Ляонин заключило разовый договор о закупке российских продуктов питания на указанную сумму.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь, в ней участвуют более 130 компаний из различных регионов России.

Также в Шэньяне с 28 по 30 января проходит крупная конференция по российско-китайскому торгово-экономическому сотрудничеству, в которой участвуют компании обеих стран.

Ранее генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко заявил РИА "Новости", что на северо-востоке Китая растёт спрос на российские товары, особенно на продукты питания.

По мнению организаторов, ярмарка может стать важным стимулом для представителей деловых кругов обеих стран существенно увеличить поставки в Китай сертифицированной продукции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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