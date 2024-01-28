Психолог Суханова рассматрела психологические приемы, которые помогут контролировать потребление пищи, избегая лишних калорий и сладких искушений.
Исследования указывают, что умеренное употребление ультрапереработанной пищи до 20% допустимо, при условии, что остальные 80% составляют здоровые продукты. Автор предлагает принцип "всего по чуть-чуть" как способ сохранить удовольство от еды без риска набора лишнего веса.
Рекомендуется разнообразие блюд, где каждый ингредиент представлен в небольших порциях, создавая сбалансированное и вкусное питание. Психолог также подчеркивает важность не лишать себя удовольствия от еды, но и не перегружать блюда избыточными добавками.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.