Секреты ЗОЖ: как сохранить вкус и избежать лишних калорий

Психолог Суханова рассказала, как не объедаться и не срываться на сладкое

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Суханова рассматрела психологические приемы, которые помогут контролировать потребление пищи, избегая лишних калорий и сладких искушений.

Фото: https://unsplash.com/photos/JkTv__BqmaA Image Gallery by Brooke Lark brookelark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования указывают, что умеренное употребление ультрапереработанной пищи до 20% допустимо, при условии, что остальные 80% составляют здоровые продукты. Автор предлагает принцип "всего по чуть-чуть" как способ сохранить удовольство от еды без риска набора лишнего веса.

Рекомендуется разнообразие блюд, где каждый ингредиент представлен в небольших порциях, создавая сбалансированное и вкусное питание. Психолог также подчеркивает важность не лишать себя удовольствия от еды, но и не перегружать блюда избыточными добавками.