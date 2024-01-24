Ипотечное кредитование достигло максимума за 15 лет

В декабре 2023 года средний объём ипотечного кредита в России увеличился до 4,4 миллиона рублей. Отмечается, что показатель является рекордным за последние 15 лет. Информацию приводит РБК, ссылаясь на БКИ "Скоринг Бюро".
Отмечается, что повышение среднего чека по кредиту связаны с ростом цен на жилье, а также с ужесточением правил выдачи ипотеки, согласно льготным программам. Также в 2023 году кредитование было перераспределено в сторону крупных городов, в которых цены на недвижимость выше.
Отмечается, что за последний год цены на ипотеку выросли на 8%. В декабре 2022 года показатель был на уровне 4,1 миллиона рублей. Средний чек по ипотеки в декабре 2023 года достиг 281,7 месяца (23,4 года).
Ранее сообщалось о том, что эксперты считают, что в 2024 году цены на малогабаритные квартиры в стране сильно вырастут. Отмечается, что только в прошлом году стоимость небольших "однушек" и квартир-студий на вторичном рынке РФ выросла на 16,5% — до 119,5 тысячи рублей за кв. м. Так что в наступившем году, уверены специалисты, цены на такую недвижимость могут начать расти опережающими темпами.
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