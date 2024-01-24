Ипотечное кредитование достигло максимума за 15 лет

Средний размер ипотечных кредитов в России в 2023 году достиг максимума за 15 лет

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

В декабре 2023 года средний объём ипотечного кредита в России увеличился до 4,4 миллиона рублей. Отмечается, что показатель является рекордным за последние 15 лет. Информацию приводит РБК, ссылаясь на БКИ "Скоринг Бюро".

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отмечается, что повышение среднего чека по кредиту связаны с ростом цен на жилье, а также с ужесточением правил выдачи ипотеки, согласно льготным программам. Также в 2023 году кредитование было перераспределено в сторону крупных городов, в которых цены на недвижимость выше.

Отмечается, что за последний год цены на ипотеку выросли на 8%. В декабре 2022 года показатель был на уровне 4,1 миллиона рублей. Средний чек по ипотеки в декабре 2023 года достиг 281,7 месяца (23,4 года).

Ранее сообщалось о том, что эксперты считают, что в 2024 году цены на малогабаритные квартиры в стране сильно вырастут. Отмечается, что только в прошлом году стоимость небольших "однушек" и квартир-студий на вторичном рынке РФ выросла на 16,5% — до 119,5 тысячи рублей за кв. м. Так что в наступившем году, уверены специалисты, цены на такую недвижимость могут начать расти опережающими темпами.