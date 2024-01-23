В 2024 году ожидается опережающий рост цен на малогабаритные квартиры

Специалисты ждут опережающего роста цен на малогабаритные квартиры в России

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты считают, что в 2024 году цены на малогабаритные квартиры в стране сильно вырастут. Отмечается, что только в прошлом году стоимость небольших "однушек" и квартир-студий на вторичном рынке РФ выросла на 16,5% — до 119,5 тысячи рублей за кв. м. Так что в наступившем году, уверены специалисты, цены на такую недвижимость могут начать расти опережающими темпами.

Фото: www.probuilder. com/multifamily-construction-posts-strong-suburban-growth

Причина этого в том, что доступность ипотеки уменьшается, как и желание покупателей брать её. Так что всё больше клиенты станут переключаться на малогабаритные, и соответственно, более бюджетные объекты.

Как значится в исследовании, проведённом аналитиками рынка, в прошлом году квадратный метр малогабариток больше всего вырос в Челябинске (+55,9%), Магнитогорске (+48,6%), Владикавказе (+46,2%), Новокузнецке (+38%), Волжском (+35,1%), Чебоксарах (+35,5%), Саратове (+34%), Нижнем Тагиле (+33,5%), Кемерове (+32,3%), а также в Иванове (+31,1%). В Москве рост на недвижимость составил 10,1%. В итоге квартиры стали стоить больше на 361 177 рублей за кв. м.

Меньшее подорожание за год наблюдалось в Краснодаре (+1,9%), Сочи (+2,3%), Ленинградской области (+2,6%), Петербурге (+3,1%), Калининграде (+4,5%), Московской области (+4%), Курске (+5,8%), Калуге (+6,3%), Новосибирске (+6,3%) и Владивостоке (+6,7%).