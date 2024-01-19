"Останутся без любимого блюда": запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море огорчил британцев

DM: запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит жителей Британии любимого блюда

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённое Королевство может утратить один из своих главных источников рыбной продукции и остаться без традиционного блюда "фиш энд чипс", передает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthias Meckel is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Фиш энд чипс" (англ. fish and chips) – это традиционное английское блюдо, состоящее из жареной рыбы и картофельных чипсов. Оно возникло в Великобритании в XIX веке и стало популярным блюдом английской кухни. Рыба обычно обмакивается в тесто и жарится до золотистой корочки, а картофельные чипсы готовятся из свежей картошки, нарезаются в виде тонких ломтиков и жарятся до хрустящего состояния.

Компании Великобритании не ограничивают себя в ловле пикши и трески в российских территориальных водах. Это мясо используется в приготовлении национального блюда. Только в 2023 году в Баренцевом море отловили более 566 тонн трески.

Авторы DM уверены, что решение Путина стало ответом Кремля на санкции Лондона. По мнению журналистов, глава РФ "объявил Великобритании рыбную войну".

Стоит отметить, что почти семьдесят лет судам Соединённого Королевства было позволено рыбачить вдоль побережья Кольского полуострова и к востоку от мыса Канин Нос.

Баренцево море является одним из самых богатых рыбных регионов в мире, и многие виды рыбы, такие как треска, морской окунь и лосось, являются популярными ингредиентами британской кухни.