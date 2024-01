"Останутся без любимого блюда": запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море огорчил британцев

Соединённое Королевство может утратить один из своих главных источников рыбной продукции и остаться без традиционного блюда "фиш энд чипс", передает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthias Meckel is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository