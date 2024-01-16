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Важное предупреждение о новых купюрах 1000 и 5000 рублей

Экономист Валишвили предупредила о мошенничестве с новыми купюрами 1000 и 5000 рублей

1:33
Экономика » Финансы » Деньги

Почти всегда при вводе в обращение новых денег активизируются мошенники, напомнила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Экономист Валишвили предупредила о мошенничестве с новыми купюрами 1000 и 5000 рублей
Фото: ЦБ РФ

В октябре Центробанк представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. У них то же цветовое оформление, но изображения другие: на тысячерублёвой — Нижний Новгород, на пятитысячной — Екатеринбург.

Старые купюры по-прежнему обязательны к приёму в качестве средства платежа и будут заменяться на новые по мере износа. Однако всегда в такие моменты некоторые нечистые на руку товарищи норовят нажиться на своих согражданах.

Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры. Ушлые дельцы приходят к ним под видом работников социальных служб и меняют настоящие деньги на фальшивые.

В наше технологически продвинутое время появился ещё один вид мошенничества с обменом ассигнаций. Злоумышленники рассылают ссылку на приложение якобы для проверки подлинности купюр, которое на самом деле содержит вредоносный код, атакующий онлайн-банк жертвы.

Переход на новые деньги никак не ограничен во времени, банкноты старого образца принимаются везде наравне с новыми, подчеркнула Валишвили. Не нужно торопиться их менять и вообще совершать какие-то действия в этой связи.

Если банкомат или кассир в магазине отказывается от новых купюр, это незаконно, но вы всегда можете отнести их в банк — там их точно возьмут, заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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