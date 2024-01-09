В России достаточно редкоземельных металлов на более чем 100 лет мирового потребления

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия располагает обширными запасами редкоземельных металлов, достаточными для удовлетворения мирового спроса более чем на столетие, поделилось Минприроды РФ.

Фото: Вадим Савицкий

Страна является крупной поставщицей никеля (160 тыс. тонн ежегодно) и кобальта (5 тыс. тонн), занимая третье место в мировом производстве этих металлов. Также, обладает 8% мировых запасов урана, обеспечивая 35% его обогащенного производства и треть мирового рынка топлива для АЭС.

"Минприроды подчеркивает стратегическое значение России в сфере редкоземельных металлов, необходимых для различных технологий, включая батареи, проводники и возобновляемую энергию" — отметил глава Минприроды Александр Козлов.

Страна обладает 17 месторождениями лития мирового класса и разрабатывает проект по полному технологическому циклу, от добычи до производства литий-ионных батарей и электротранспорта.

Глава Минприроды подчеркивает готовность России к сотрудничеству, в том числе трансферу технологий, в сфере разведки и добычи минеральных ресурсов.